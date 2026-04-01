Angelina Mango alla grandissima: con la sua nuova musica e con le nuove e belle questioni di cuore

Sostiene il magazine Chi, ripreso dal sito, molto informato sui fatti, Dagospia che … “Il ritorno alla musica e un nuovo amore. Dopo un periodo lontano dalle scene, Angelina Mango è tornata a esibirsi nei teatri. La cantante lucana vive una nuova fase anche nel privato. La rottura con lo storico fidanzato Antonio Cirigliano, chitarrista della sua band, è stata archiviata senza commenti e senza ufficialità.
Da qualche tempo nella sua vita c’è un altro Antonio che di cognome fa Agostinelli. Insieme hanno collaborato al video musicale del brano Velo sugli occhi, pubblicato nell’ottobre 2025”. Intanto, venerdì scorso 27 marzo, Angelina Mango, durante l’ultimo concerto live al Teatro lirico di Milano, ha duettato a sorpresa con un ospite speciale: Marco Mengoni.
Stefano Mauri