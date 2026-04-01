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Angelina Mango alla grandissima: con la sua nuova musica e con le nuove e belle questioni di cuore

La cantante ha un nuovo amore? Sembra di sì

Foto di Stefano Mauri Stefano Mauri1 Aprile 2026
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Sostiene il magazine Chi, ripreso dal sito, molto informato sui fatti, Dagospia che … “Il ritorno alla musica e un nuovo amore. Dopo un periodo lontano dalle scene, Angelina Mango è tornata a esibirsi nei teatri. La cantante lucana vive una nuova fase anche nel privato. La rottura con lo storico fidanzato Antonio Cirigliano, chitarrista della sua band, è stata archiviata senza commenti e senza ufficialità. blank

Da qualche tempo nella sua vita c’è un altro Antonio che di cognome fa Agostinelli. Insieme hanno collaborato al video musicale del brano Velo sugli occhi, pubblicato nell’ottobre 2025”. Intanto, venerdì scorso 27 marzo, Angelina Mango, durante l’ultimo concerto live al Teatro lirico di Milano, ha duettato a sorpresa con un ospite speciale: Marco Mengoni

Stefano Mauri

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Foto di Stefano Mauri Stefano Mauri1 Aprile 2026
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Foto di Stefano Mauri

Stefano Mauri

Stefano Mauri nato a Crema nel gennaio 1975, mese freddo e nebbioso per eccellenza. E forse anche per questo, per provare a guardare oltre la nebbia e per andare oltre le apparenze, con i suoi scritti prova a provocare, provocare per ... illuminare. Giornalista Free Lance, Sommelier, Food and Wine Lover, lettore accanito, poeta e Pierre appassionato, Stefano Mauri vive, lavora, scrive, degusta, beve e mangia un po' dappertutto. E ovunque si prefigge lo scopo di accendere se non una luce, beh almeno un lumino, che niente è come sembra, niente. Oltre a collaborazioni col mondo (il virtuale resta una buona strada, ma non è La Strada) web, Stefano Mauri, juventino postromantico e calciofilo disincantato, collabora con televisioni, radio e giornali più o meno locali. Il suo motto? Guardiamo oltre, che dietro le apparenze si cela il vero mondo.
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