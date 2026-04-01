L’Italia riparta da Cesare Prandelli, Paolo Maldini e Alberto Bollini. E tanti saluti e ringraziamenti a Gravina

Nel post partita di Bosnia-Italia, il giornalista Fabio Caressa ha commentato il terzo mondiale consecutivo che non vedrà gli azzurri presenti: “Un presidente federale come Gravina, che vive due eliminazioni così, non può essere il prossimo quadriennio. Non ci qualifichiamo e tutti restano al loro posto? In quale azienda del mondo potrebbe mai succedere? Non dimettersi dopo non essere andati due volte al mondiale è fantascienza”.

Intanto, Alberto Bollini dopo l’1-1 con la Turchia che è valsa la qualificazione agli Europei per l’Italia Under 19, oggi è un tecnico vincente che sa fare il selezionatore tecnico. Ebbene, ricordate quando, nel giugno 2025, proprio su Fronte del Blog, il giornalista, scrittore e “nerista” Edoardo Montolli lanciò l’idea di nominare commissario tecnico proprio Bollini?

Già, perché non ripartire da lui, magari con Cesare Prancdelli presidente federale e Paolo Maldini capo delegazione. E tanti saluti e ringraziamenti a Gigi Buffon, Rino Gattuso e Gabriele Gravina. Soprattutto, servono riforme serie e strutture vere per rifondare il calcio italiano sul serio

Stefano Mauri