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L’Italia riparta da Cesare Prandelli, Paolo Maldini e Alberto Bollini. E tanti saluti e ringraziamenti a Gravina

Servono riforme serie e strutture vere per rifondare il calcio italiano sul serio

Foto di Stefano Mauri Stefano Mauri1 Aprile 2026
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Nel post partita di Bosnia-Italia, il giornalista Fabio Caressa ha commentato il terzo mondiale consecutivo che non vedrà gli azzurri presenti: “Un presidente federale come Gravina, che vive due eliminazioni così, non può essere il prossimo quadriennio. Non ci qualifichiamo e tutti restano al loro posto? In quale azienda del mondo potrebbe mai succedere? Non dimettersi dopo non essere andati due volte al mondiale è fantascienza”. blank

Intanto, Alberto Bollini dopo l’1-1 con la Turchia che è valsa la qualificazione agli Europei per l’Italia Under 19, oggi è un tecnico vincente che sa fare il selezionatore tecnico. Ebbene, ricordate quando, nel giugno 2025, proprio su Fronte del Blog, il giornalista, scrittore e “nerista” Edoardo Montolli lanciò l’idea di nominare commissario tecnico proprio Bollini?

cesare prandelli

Già, perché non ripartire da lui, magari con Cesare Prancdelli presidente federale e Paolo Maldini capo delegazione. E tanti saluti e ringraziamenti a Gigi Buffon, Rino Gattuso e Gabriele Gravina. Soprattutto, servono riforme serie e strutture vere per rifondare il calcio italiano sul serio

Stefano Mauri

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Alberto Bollini cesare prandelli paolo maldini
Foto di Stefano Mauri Stefano Mauri1 Aprile 2026
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Foto di Stefano Mauri

Stefano Mauri

Stefano Mauri nato a Crema nel gennaio 1975, mese freddo e nebbioso per eccellenza. E forse anche per questo, per provare a guardare oltre la nebbia e per andare oltre le apparenze, con i suoi scritti prova a provocare, provocare per ... illuminare. Giornalista Free Lance, Sommelier, Food and Wine Lover, lettore accanito, poeta e Pierre appassionato, Stefano Mauri vive, lavora, scrive, degusta, beve e mangia un po' dappertutto. E ovunque si prefigge lo scopo di accendere se non una luce, beh almeno un lumino, che niente è come sembra, niente. Oltre a collaborazioni col mondo (il virtuale resta una buona strada, ma non è La Strada) web, Stefano Mauri, juventino postromantico e calciofilo disincantato, collabora con televisioni, radio e giornali più o meno locali. Il suo motto? Guardiamo oltre, che dietro le apparenze si cela il vero mondo.
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