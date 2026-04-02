Emma Marrone e Rkomi vanno forte e “spaccano” con “Vacci Piano”, ballata malincomagica

Eh già, come hanno scritto su leggo.it, senza dubbio, in giro dappertutto per promuovere la loro bellissima canzone “Vacci Piano”, Emma e Rkomi fanno impazzire i loro appassionati fans. “Io e Mirko siamo uniti dal rispetto per le persone da cui siamo circondati: non voglio lavorare con chi ha un’etica professionale diversa dalla mia”.

Ricordate? Così, Emma Marrone aveva spiegato, nei giorni scorsi, ai microfoni di Radio Deejay, il feeling artistico con Rkomi: i due insieme, belli, leggeri, divertenti, coinvolgenti … vanno fortissimo. E il loro brano spacca. Ah … Emma intanto è pure impegnata, nel tempo libero, in palestra per allenarsi in vista del nuovo tour che la porterà ovunque, con le sue canzoni, la prossima estate. E intano sta preparando il nuovo album.

Stefano Mauri