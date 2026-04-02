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Emma Marrone e Rkomi vanno forte e “spaccano” con “Vacci Piano”, ballata malincomagica

L'artista salentina, impegnatissima, sta preparando il nuovo tour e il nuovo, atteso, album

Foto di Stefano Mauri Stefano Mauri2 Aprile 2026
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Eh già, come hanno scritto su leggo.it, senza dubbio, in giro dappertutto per promuovere la loro bellissima canzone “Vacci Piano”, Emma e Rkomi fanno impazzire i loro appassionati fans. “Io e Mirko siamo uniti dal rispetto per le persone da cui siamo circondati: non voglio lavorare con chi ha un’etica professionale diversa dalla mia”.

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Ricordate? Così, Emma Marrone aveva spiegato, nei giorni scorsi, ai microfoni di Radio Deejay, il feeling artistico con Rkomi: i due insieme, belli, leggeri, divertenti, coinvolgenti … vanno fortissimo. E il loro brano spacca. Ah … Emma intanto è pure impegnata, nel tempo libero, in palestra per allenarsi in vista del nuovo tour che la porterà ovunque, con le sue canzoni, la prossima estate. E intano sta preparando il nuovo album.

 

Stefano Mauri  

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Emma emma marrone rkomi Vacci piano
Foto di Stefano Mauri Stefano Mauri2 Aprile 2026
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Foto di Stefano Mauri

Stefano Mauri

Stefano Mauri nato a Crema nel gennaio 1975, mese freddo e nebbioso per eccellenza. E forse anche per questo, per provare a guardare oltre la nebbia e per andare oltre le apparenze, con i suoi scritti prova a provocare, provocare per ... illuminare. Giornalista Free Lance, Sommelier, Food and Wine Lover, lettore accanito, poeta e Pierre appassionato, Stefano Mauri vive, lavora, scrive, degusta, beve e mangia un po' dappertutto. E ovunque si prefigge lo scopo di accendere se non una luce, beh almeno un lumino, che niente è come sembra, niente. Oltre a collaborazioni col mondo (il virtuale resta una buona strada, ma non è La Strada) web, Stefano Mauri, juventino postromantico e calciofilo disincantato, collabora con televisioni, radio e giornali più o meno locali. Il suo motto? Guardiamo oltre, che dietro le apparenze si cela il vero mondo.
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