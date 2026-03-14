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Chiara Ferragni da favola a Roma per Valentino. E l’intervista coi suoi figli è stata spettacolare

L’imprenditrice di Cremona è tornata al suo posto: al centro del villaggio della moda

Foto di Stefano Mauri Stefano Mauri14 Marzo 2026
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Già, come ha riportato Chi, settimanale sempre sul pezzo, non appartiene al mondo dello spettacolo e nemmeno a quello dei social, il nuovo compagno di Chiara Ferragni. José Hernandez, ingegnere gestionale, formatosi al Politecnico di Milano, con una carriera costruita tra Pirelli, Prometeon Tire Group e, oggi, Yokohama.
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Origini sudamericane – colombiane – Hernandez ha iniziato la sua carriera proprio in Colombia come project manager in una società di ingegneria industriale, prima di trasferirsi in Italia. Un profilo discreto, il suo, quasi invisibile, che però oggi sembra aver riportato il meritato sorriso nella vita di Chiara Ferragni.

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Ah … nei giorni scorsi, su TikTok, i bambini di Chiara e del suo ex compagno Fedez, sono stati protagonisti, senza apparire, di una bella, simpatica intervista alla madre che ha subito acceso l’attenzione del social. Dulcis in fundo, a Roma, a Palazzo Barberini, per la sfilata di Valentino, Chiara Ferragni, si’ ha regalato emozioni.

Stefano Mauri

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Chiara Ferragni Valentino
Foto di Stefano Mauri Stefano Mauri14 Marzo 2026
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Foto di Stefano Mauri

Stefano Mauri

Stefano Mauri nato a Crema nel gennaio 1975, mese freddo e nebbioso per eccellenza. E forse anche per questo, per provare a guardare oltre la nebbia e per andare oltre le apparenze, con i suoi scritti prova a provocare, provocare per ... illuminare. Giornalista Free Lance, Sommelier, Food and Wine Lover, lettore accanito, poeta e Pierre appassionato, Stefano Mauri vive, lavora, scrive, degusta, beve e mangia un po' dappertutto. E ovunque si prefigge lo scopo di accendere se non una luce, beh almeno un lumino, che niente è come sembra, niente. Oltre a collaborazioni col mondo (il virtuale resta una buona strada, ma non è La Strada) web, Stefano Mauri, juventino postromantico e calciofilo disincantato, collabora con televisioni, radio e giornali più o meno locali. Il suo motto? Guardiamo oltre, che dietro le apparenze si cela il vero mondo.
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