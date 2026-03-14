Chiara Ferragni da favola a Roma per Valentino. E l’intervista coi suoi figli è stata spettacolare

Già, come ha riportato Chi, settimanale sempre sul pezzo, non appartiene al mondo dello spettacolo e nemmeno a quello dei social, il nuovo compagno di Chiara Ferragni. José Hernandez, ingegnere gestionale, formatosi al Politecnico di Milano, con una carriera costruita tra Pirelli, Prometeon Tire Group e, oggi, Yokohama.
Origini sudamericane – colombiane – Hernandez ha iniziato la sua carriera proprio in Colombia come project manager in una società di ingegneria industriale, prima di trasferirsi in Italia. Un profilo discreto, il suo, quasi invisibile, che però oggi sembra aver riportato il meritato sorriso nella vita di Chiara Ferragni.
Ah … nei giorni scorsi, su TikTok, i bambini di Chiara e del suo ex compagno Fedez, sono stati protagonisti, senza apparire, di una bella, simpatica intervista alla madre che ha subito acceso l’attenzione del social. Dulcis in fundo, a Roma, a Palazzo Barberini, per la sfilata di Valentino, Chiara Ferragni, si’ ha regalato emozioni.
Stefano Mauri