Con “Vacci piano”, ballata che rimane, Emma Marrone e Rkomi cantano, bene, come finiscono certi amori

Emma non sbaglia una canzone e canta la vita di tutti i giorni

“Vacci piano” è la bella canzone che vede collaborare, per la prima volta insieme, Emma Marrone e Rkomi. E canta, racconta … la rabbia e il dolore che si prova nel mettere fine ad un amore che non fa più star bene. blankLa produzione porta la firma di Juli insieme a Francesco “Katoo” Catitti. La composizione è firmata da Juli ed Emma Marrone, la scrittura dalla stessa cantautrice salentina con Rkomi e Tredici Pietro. Ebbene, il duetto piace, unisce due artisti simili, con Emma che non sbaglia un singolo con quale riesce sempre a raccontarsi. E così, la sua voce e il suo percorso narrativo sono perfettamente raccontati in romantica ballata, con Rkomi bravissimo compagno di viaggio musicale.Stefano Mauri

