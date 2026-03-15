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Boga basta alla Juve di Luciano Spalletti per superare l’Udinese

Importante vittoria bianconera in prospettiva Champions League

Foto di Stefano Mauri Stefano Mauri15 Marzo 2026
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La Juventus quindi, come hanno scritto bene sulla versione On Line di Tuttosport, ha conquistato un successo importante sul campo dell’Udinese. A decidere la sfida è ancora Boga, alla terza rete consecutiva, servito da un ottimo assist di Yildiz.
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I bianconeri offrono una prova solida e trovano anche il raddoppio con Conceicao, poi cancellato ingiustamente dal VAR dopo la revisione dell’arbitro Mariani con annesse polemiche per la decisione arbitrale. Boga a fine gara, a Sky ha dichiarato: Spalletti mi parla sempre anche in allenamento perché è una situazione che devo migliorare, anche la squadra mi aiuta sempre. Mi hanno accolto tutti bene e ogni partita voglio dare il 100%. Ho avuto problemi di continuità in passato ma ora sono nella piena maturità. Ho imparato tanto all’Atalanta e al Nizza, ora voglio continuare così”.

Stefano Mauri

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Juve Luciano Spalletti
Foto di Stefano Mauri Stefano Mauri15 Marzo 2026
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Foto di Stefano Mauri

Stefano Mauri

Stefano Mauri nato a Crema nel gennaio 1975, mese freddo e nebbioso per eccellenza. E forse anche per questo, per provare a guardare oltre la nebbia e per andare oltre le apparenze, con i suoi scritti prova a provocare, provocare per ... illuminare. Giornalista Free Lance, Sommelier, Food and Wine Lover, lettore accanito, poeta e Pierre appassionato, Stefano Mauri vive, lavora, scrive, degusta, beve e mangia un po' dappertutto. E ovunque si prefigge lo scopo di accendere se non una luce, beh almeno un lumino, che niente è come sembra, niente. Oltre a collaborazioni col mondo (il virtuale resta una buona strada, ma non è La Strada) web, Stefano Mauri, juventino postromantico e calciofilo disincantato, collabora con televisioni, radio e giornali più o meno locali. Il suo motto? Guardiamo oltre, che dietro le apparenze si cela il vero mondo.
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