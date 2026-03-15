Boga basta alla Juve di Luciano Spalletti per superare l’Udinese

La Juventus quindi, come hanno scritto bene sulla versione On Line di Tuttosport, ha conquistato un successo importante sul campo dell’Udinese. A decidere la sfida è ancora Boga, alla terza rete consecutiva, servito da un ottimo assist di Yildiz.



I bianconeri offrono una prova solida e trovano anche il raddoppio con Conceicao, poi cancellato ingiustamente dal VAR dopo la revisione dell’arbitro Mariani con annesse polemiche per la decisione arbitrale. Boga a fine gara, a Sky ha dichiarato: “Spalletti mi parla sempre anche in allenamento perché è una situazione che devo migliorare, anche la squadra mi aiuta sempre. Mi hanno accolto tutti bene e ogni partita voglio dare il 100%. Ho avuto problemi di continuità in passato ma ora sono nella piena maturità. Ho imparato tanto all’Atalanta e al Nizza, ora voglio continuare così”.

Stefano Mauri