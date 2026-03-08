Notizie flashSocial Starsocietà

Chiara Ferragni ha ripreso il suo posto, in prima fila, nella moda da prima pagina. E meritatamente

L’imprenditrice cremonese è tornata al centro del villaggio

Foto di Stefano Mauri Stefano Mauri8 Marzo 2026
Chiara Ferragni da Cremona e’ tornata, meritatamente, in prima fila alle,sfilate che contano. E non solo in quelle, pur meritevoli, degli stilisti emergenti. Del resto, chi se ne intende lo da, il vero mantra del potere della moda e’ … non conta quanto vendi, ma dove ti fanno sedere.
E come ha ricordato la versione On Line del magazine Gente, prima a Milano, poi a Parigi, beh, Chiara Ferragni da Cremona e’ ritornata, alla grandissima, nella moda che conta, senza dimenticare il ruolo che la vede protagonista nelle vesti di testimonial del brand Guess. A proposito: per il suo 31esimo compleanno Alice Campello ha fatto le cose in grande.

Dopo avere festeggiato con i figli a casa nel giorno della ricorrenza, il 5 marzo, l’influencer veneziana ha replicato con una cena in famiglia alla Langosteria Montenapoleone e poi ha concluso la sua tre giorni di festeggiamenti con un party tutto al femminile in una delle location più esclusive di Milano. E come ha sottolineato la redazione On Line di Leggo, tra gli ospiti c’era pure Chiare Ferragni.

