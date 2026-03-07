Mister Luciano Spalletti va confermato subito. Forza Juventus, conferma il mister e pensa al futuro

Quindi, come hanno ben scritto sulla redazione On Line di Tuttosport, la Juve ha calato il poker e ha ritrovato la vittoria in campionato contro il Pisa per 4 reti a 0. Una prestazione, quella bianconera, dai due volti: un primo tempo un po’ grigio con un David molto impreciso e poco cattivo e una ripresa bella e concreta.



E a determinare il successo ci ha pensato Yildiz, bravo, da falso nove le regalare un assist per Cambiaso che ha sbloccato il match e poi il gol del tris. In mezzo anche la rete di Thuram a porta vuota dopo un palo di Locatelli. Nel finale gioia anche per Boga, entrato molto bene in partita. E mister Luciano Spalletti ha festeggiato al meglio il suo compleanno. Già, ma che aspetta la Juventus ad ufficializzare il rinnovo al suo trainer?

Stefano Mauri