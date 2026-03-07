Bar SportNotizie flashSocial Starsocietà

Mister Luciano Spalletti va confermato subito. Forza Juventus, conferma il mister e pensa al futuro

I bianconeri, dopo un primo tempo non al meglio, alla fine hanno superato il Pisa

Foto di Stefano Mauri Stefano Mauri7 Marzo 2026
Quindi, come hanno ben scritto sulla redazione On Line di Tuttosport, la Juve ha calato il poker e ha ritrovato la vittoria in campionato contro il Pisa per 4 reti a 0. Una prestazione, quella bianconera, dai due volti: un primo tempo un po’ grigio con un David molto impreciso e poco cattivo e una ripresa bella e concreta.
E a determinare il successo ci ha pensato Yildiz, bravo, da falso nove  le regalare un assist per Cambiaso che ha sbloccato il match e poi il gol del tris. In mezzo anche la rete di Thuram a porta vuota dopo un palo di Locatelli. Nel finale gioia anche per Boga, entrato molto bene in partita. E mister Luciano Spalletti ha festeggiato al meglio il suo compleanno. Già, ma che aspetta la Juventus ad ufficializzare il rinnovo al suo trainer?

Juve Juventus Luciano Spalletti
