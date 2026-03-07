Sarah Toscano quando canta emoziona e quando recita sa stupire

Come hanno scritto su Dilei,it, “Non abbiam bisogno di parole” è il remake italiano del pluripremiato La Famiglia Bélier, film del 2014 diretto da Éric Lartigau. E nel lungometraggio in oggetto, la cantante Sarah Toscano interpreta Eletta, una ragazza che vive una quotidianità fatta di silenzi e gesti d’amore: è l’unica udente in una famiglia di persone sorde ed è sempre lei a dare “voce” ai genitori e al fratello.

Nota a margine: Sarah Toscano sta vivendo una novità importante dal punto di vista professionale. Dopo la vittoria ad Amici di Maria De Filippi, la cantante nel 2025 ha infatti partecipato al Festival di Sanremo con il brano “Amarcord”, arrivato al 17esimo posto), entusiasmando, e ha all’attivo un album in studio, Met Gala, e alcuni singoli. E chissà, magari la recitazione le offrirà nuove possibilità artistiche, dopo questo debutto, no?

