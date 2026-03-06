MusicaNotizie flashSocial StarsocietàSpettacolo

Annalisa, vera pop star internazionale, a suo modo ha acceso la Paris Fashion Week

Ad aprile l'artista ligure riprenderà il suo tour tra la sua meravigliosa gente

Breve ma intenso, e giustamente è bastato ad Annalisa per farsi travolgere dall’emozione. La cantante ligure, ospite alla sfilata della stilista Stella McCartney alla Paris Fashion Week, si è vista sfilare, proprio davanti la leggenda Paul McCartney – padre della stilista – e non ha resistito: vera ed emozionata, a pubblicare un video nelle sue Instagram stories, con la seguente frase: “Breve ma intenso”.

Ah… Annalisa, pop star vera, si è mostrata perfettamente a suo agio nei panni di icona fashion, e a Parigi si è imbattuta anche nelle influencer ed amiche Chiara Ferragni e Veronica Ferraro (è la moglie di Davide Simonetta: amico, autore storico e fidato, ed ex fidanzato della stessa Annalisa). Del resto, lo stile non le manca e neanche l’attitudine a certi palcoscenici.

A proposito, il suo nuovo viaggio dal vivo prenderà il via il 23 aprile 2026 dal PalaTeknoship di Genova e si concluderà il 16 maggio al Palazzo dello Sport di Roma. Nel mezzo, il tour attraverserà diverse città italiane, includendo anche località mai toccate prima dall’artista. Annalisa si esibirà infatti per la prima volta a Mantova, Pesaro e Messina, oltre a tornare a cantare nel Palasport di Genova, nella sua città. Tra le tappe più attese figura anche l’inaugurazione della nuova Arena Milano, uno spazio innovativo situato nel Quartiere Santa Giulia.

 

