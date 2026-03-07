Angelina Mango è ripartita alla grande. Buona ripartenza in musica e avanti tutta

Eh già, come ha scritto pure l’edizione On Line del CorSera, una spettacolare ospite speciale ha applaudito il gran ritorno di Angelina Mango alla musica dal vivo. Mercoledì sera, all’Auditorium Conciliazione di Roma, la cantante lucana si è esibita in una tappa del suo tour “Nina canta nei teatri” e a sostenerla, con gli applausi e a cantare insieme a lei, c’era infatti Maria De Filippi, brava, tra i banchi di “Amici”, a intuire, per prima il talento della ragazza (arrivò seconda al talent nel 2023, dietro al ballerino Mattia, vincendo i Premi della critica e delle radio).

I fan si sono accorti della presenza della conduttrice e in molti hanno postato video su TikTok e X. Ebbene il ritorno alla musica di Angelina Mango, si rivelato un successone. Quindi, Angelina credici e … buona ripartenza.

Stefano Mauri