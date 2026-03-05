Elodie e Franceska? Se stanno bene e lo desiderano, beh fanno benissimo a baciarsi, no?

Quindi, d

opo settimane di voci, indiscrezioni, sussurri e avvistamenti di coppia, le immagini del primo bacio tra la popstar e la giovane ballerina, scattato durante una serata in discoteca, sono subito e inevitabilmente rimbalzate sui social, da TikTok a Instagram, mentre le dirette interessate non hanno ancora confermato né smentito la relazione. E’ quindi scoppiato l’amore tra la meravigliosa e magnetica Elodie, archiviata la lunga relazione con Andrea Iannone, iniziata nel 2022, e la ballerina Frankesca Nuredini, figura di punta del corpo di ballo che ha seguito la cantante nel suo ultimo tour?

Mah, lo scopriremo vivendo, per il momento, le due sono inseparabili dalla fine dello scorso anno, quando sono volate in Thailandia per una vacanza con altri amici. E comunque Elodie può baciare chi vuole, l’importante è che stia bene, no? A proposito, questo per la cantante romana è un anno di studio, riposo, lavoro lontano dai riflettori e pianificazione verso il suo nuovo futuro.

Stefano Mauri