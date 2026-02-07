Notizie flashSocial Starsocietà

Chiara Ferragni emozionata all’emozionante inaugurazione delle Olimpiadi a San Siro

Con l’imprenditrice digitale di Cremona c’era la sorella e collega Valentina

Foto di Stefano Mauri Stefano Mauri7 Febbraio 2026
66
blank

Chiara Ferragni, in formissima ha presenziato alla cerimonia inaugurale delle Olimpiadi di Milano e Cortina allo stadio di San Siro, nella serata di venerdì 6 febbraio. E questi sono giorni intensi per l’imprenditrice di Cremona, attesa da impegni di lavoro a Roma e poi a Dubai.
blank

Già si è buttata nel lavoro Chiara Ferragni e ha una voglia matta di recuperare il terreno perso. E ribadiamo il concetto: Chiara merita la bella ripartenza che sta vivendo, anche se nessuno le ha fatto, le fa e le farà sconti. All’inaugurazione delle Olimpiadi invernali, con Chiara c’era la sorella e collega Valentina.

Stefano Mauri

Quando i lettori comprano attraverso i link Amazon ed altri link di affiliazione presenti sul sito - nei post in cui è presente un prodotto in vendita - Fronte del Blog potrebbe ricevere una commissione, senza però che il prezzo finale per chi acquista subisca alcuna variazione.
Tag
Chiara Ferragni milano san siro Valentina Ferragni
Foto di Stefano Mauri Stefano Mauri7 Febbraio 2026
66
Foto di Stefano Mauri

Stefano Mauri

Stefano Mauri nato a Crema nel gennaio 1975, mese freddo e nebbioso per eccellenza. E forse anche per questo, per provare a guardare oltre la nebbia e per andare oltre le apparenze, con i suoi scritti prova a provocare, provocare per ... illuminare. Giornalista Free Lance, Sommelier, Food and Wine Lover, lettore accanito, poeta e Pierre appassionato, Stefano Mauri vive, lavora, scrive, degusta, beve e mangia un po' dappertutto. E ovunque si prefigge lo scopo di accendere se non una luce, beh almeno un lumino, che niente è come sembra, niente. Oltre a collaborazioni col mondo (il virtuale resta una buona strada, ma non è La Strada) web, Stefano Mauri, juventino postromantico e calciofilo disincantato, collabora con televisioni, radio e giornali più o meno locali. Il suo motto? Guardiamo oltre, che dietro le apparenze si cela il vero mondo.
Commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

Pulsante per tornare all'inizio
Chiudi

Adblock rilevato

Per favore, disattiva il blocco della pubblicità su questo sito, grazie