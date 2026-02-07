Chiara Ferragni emozionata all’emozionante inaugurazione delle Olimpiadi a San Siro

Chiara Ferragni, in formissima ha presenziato alla cerimonia inaugurale delle Olimpiadi di Milano e Cortina allo stadio di San Siro, nella serata di venerdì 6 febbraio. E questi sono giorni intensi per l’imprenditrice di Cremona, attesa da impegni di lavoro a Roma e poi a Dubai.



Già si è buttata nel lavoro Chiara Ferragni e ha una voglia matta di recuperare il terreno perso. E ribadiamo il concetto: Chiara merita la bella ripartenza che sta vivendo, anche se nessuno le ha fatto, le fa e le farà sconti. All’inaugurazione delle Olimpiadi invernali, con Chiara c’era la sorella e collega Valentina.

Stefano Mauri