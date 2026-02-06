MusicaNotizie flashSocial StarsocietàSpettacolo

Elodie non badi ai sussurri, faccia e stia con chi vuole. Ma soprattutto si goda la vita e pensi a nuove canzoni

La ballerina (bella e brava) Franceska Nuredini sta con la cantante? fatti loro, no?

Foto di Stefano Mauri Stefano Mauri6 Febbraio 2026
Allora, intanto, Chapeau a Elodie: meravigliosa, sexy, magica, sensuale, quindi sensualmagica ed esplosiva, negli autoscatti, da lei stessa pubblicata su Instagram, recentemente.

L’artista: brava e bellissima, sta vivendo il suo anno sabbatico, prima di tornare, alla musica nel 2027 e … scommettiamo che sarà protagonista, a modo suo, al Festival di Sanremo, tra un anno?

Nel frattempo, via social sul web, sui media e per le strade, i sussurri su di lei, si sprecano: perché non è più con Andrea Iannone (tra l’altro, beato lui, sempre più vicino a Rocío Muñoz Morales)? Ma sta con la ballerina (incantevole e superbrava) Franceska Nuredini? Ebbene, cara Elodie (artista in gamba): vada con chi vuole, non badi ai criticoni e … si goda la musica, pensando a nuove canzoni.

Stefano Mauri

Stefano Mauri nato a Crema nel gennaio 1975, mese freddo e nebbioso per eccellenza. E forse anche per questo, per provare a guardare oltre la nebbia e per andare oltre le apparenze, con i suoi scritti prova a provocare, provocare per ... illuminare. Giornalista Free Lance, Sommelier, Food and Wine Lover, lettore accanito, poeta e Pierre appassionato, Stefano Mauri vive, lavora, scrive, degusta, beve e mangia un po' dappertutto. E ovunque si prefigge lo scopo di accendere se non una luce, beh almeno un lumino, che niente è come sembra, niente. Oltre a collaborazioni col mondo (il virtuale resta una buona strada, ma non è La Strada) web, Stefano Mauri, juventino postromantico e calciofilo disincantato, collabora con televisioni, radio e giornali più o meno locali. Il suo motto? Guardiamo oltre, che dietro le apparenze si cela il vero mondo.
