Emma Marrone canta una canzone col rapper francese Lacrim nel suo album “Cipriani”

L’artista italiana sta lavorando al suo nuovo album

Foto di Stefano Mauri Stefano Mauri8 Febbraio 2026
66
“Cipriani” è il nuovo album del rapper francese Lacrim, nome d’arte di Karim Zenoud, uscito lo scorso 6 febbraio, caratterizzato da forti collaborazioni con la scena urban italiana.

 

E, come dicono quelli bravi, tra i featuring di rilievo, spicca la presenza di Emma Marrone, insieme ad altri artisti come Lazza, Baby Gang, Simba La Rue, Noyz Narcos, Guè e Luchè, confermando quindi,  un forte legame artistico  col rap italiano. Chapeau dunque a Emma Marrone, artista straordinaria impegnata, in questi giorni, nella realizzazione del suo nuovo album. E … si sussurra siano in arrivo canzoni straordinarie.

Stefano Mauri nato a Crema nel gennaio 1975, mese freddo e nebbioso per eccellenza. E forse anche per questo, per provare a guardare oltre la nebbia e per andare oltre le apparenze, con i suoi scritti prova a provocare, provocare per ... illuminare. Giornalista Free Lance, Sommelier, Food and Wine Lover, lettore accanito, poeta e Pierre appassionato, Stefano Mauri vive, lavora, scrive, degusta, beve e mangia un po' dappertutto. E ovunque si prefigge lo scopo di accendere se non una luce, beh almeno un lumino, che niente è come sembra, niente. Oltre a collaborazioni col mondo (il virtuale resta una buona strada, ma non è La Strada) web, Stefano Mauri, juventino postromantico e calciofilo disincantato, collabora con televisioni, radio e giornali più o meno locali. Il suo motto? Guardiamo oltre, che dietro le apparenze si cela il vero mondo.
