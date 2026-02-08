Emma Marrone canta una canzone col rapper francese Lacrim nel suo album “Cipriani”

“Cipriani” è il nuovo album del rapper francese Lacrim, nome d’arte di Karim Zenoud, uscito lo scorso 6 febbraio, caratterizzato da forti collaborazioni con la scena urban italiana.
E, come dicono quelli bravi, tra i featuring di rilievo, spicca la presenza di Emma Marrone, insieme ad altri artisti come Lazza, Baby Gang, Simba La Rue, Noyz Narcos, Guè e Luchè, confermando quindi, un forte legame artistico col rap italiano. Chapeau dunque a Emma Marrone, artista straordinaria impegnata, in questi giorni, nella realizzazione del suo nuovo album. E … si sussurra siano in arrivo canzoni straordinarie.
Stefano Mauri
