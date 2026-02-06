Notizie flashSocial Starsocietà

Chiara Ferragni favolosa, alla sfilata tra la neve, in un contesto da favola, con amiche e colleghe

L'imprenditrice di Cremona, senza troppi effetti speciali, non passa mai inosservata

Foto di Stefano Mauri Stefano Mauri6 Febbraio 2026
Dopo il pandoro-gate, Chiara Ferragni è ripartita alla grande, a modo suo diventando la testimonial del brand Guess in tutto il mondo. E per lavoro, insieme ad altre colleghe influencer, l’imprenditrice cremonese ha presenziato alla sfilata mozzafiato organizzata a Gstaad, in Svizzera.

E tra i monti svizzeri, Chiara da Cremona è tornata quella di sempre, cercando, giustamente, di lasciarsi alle spalle gli ultimi anni. Sì, Chiara Ferragni e la sorella Valentina, Giulia De Lellis e Helena Prestes, alla sfilata Guess in alta quota: belle e luminose, in un contesto da favola, senza troppi effetti speciali, comunque hanno lasciato il segno.

