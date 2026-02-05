La Juventus di mister Luciano Spalletti, spuntata, esce dalla Coppa Italia

E’ quindi sfumato, l’obiettivo qualificazione alle semifinali della Coppa Italo per la Vecchia Signora, ma partiamo un attimo da lontano, per sottolineare come, sotto la guida di Luciano Spalletti l’ex Sassuolo Locatelli è diventato un giocatore indispensabile e leader del centrocampo bianconero. E secondo Tuttosport, Manuel Locatelli sarebbe finito nel mirino del Manchester United. Detto ciò passiamo alla Coppa Italia, competizione dalla quale la Juventus, sprecona ( al primo tempo, nel secondo ha ha fatto poco), ma non brillantissima, è uscita dopo la sconfitta, per 3 reti a 0, contro l’Atalanta. E adesso? Beh ora la Juve deve concentrarsi sul campionato e sugli spareggi di Champions League col Galatasaray.



L’obiettivo dei bianconeri è arrivare tra le prime 4, ma quanto visto a Bergamo, beh la strada da percorrere è ancora lunga. E l’attaccante che mister Luciano Spalletti aveva chiesto al mercato di riparazione non è arrivato.

Stefano Mauri