MusicaNotizie flashSocial StarsocietàSpettacolo

Una meravigliosa Belen Rodriguez, incanta e non stanca di latex vestita

La showgirl argentina sarà tra gli ospiti al Festival di Sanremo?

Foto di Stefano Mauri Stefano Mauri27 Gennaio 2026
80
blank

Come hanno scritto, bene, anche quelli di Leggo, per meriti naturali, acquisti (la bellezza non è una colpa), una meravigliosa Belen Rodriguez è tornata a far parlare di sé e, come spesso accade, le è bastato un post sensualmagico e sensualintrigante, per scatenare i commenti di ammiratori sui social.

blank

Che ha fatto di speciale Belen Rodriguez? Ecco, nei giorni scorsi, la showgirl argentina ha condiviso su Instagram una serie di fotografie (da un set fotografico che l’ha vista protagonista) che hanno lasciato il segno: protagonista assoluto, un outfit in latex aderentissimo che ha immediatamente catturato l’attenzione dei suoi milioni di follower.

blank

Ah… come è bella e sensuale, anche di latex vestita, la Belen… A proposito: la showgirl argentina sarà tra gli ospiti al Festival di Sanremo?

 

Stefano Mauri

Quando i lettori comprano attraverso i link Amazon ed altri link di affiliazione presenti sul sito - nei post in cui è presente un prodotto in vendita - Fronte del Blog potrebbe ricevere una commissione, senza però che il prezzo finale per chi acquista subisca alcuna variazione.
Tag
belen belen rodriguez festival di sanremo
Foto di Stefano Mauri Stefano Mauri27 Gennaio 2026
80
Foto di Stefano Mauri

Stefano Mauri

Stefano Mauri nato a Crema nel gennaio 1975, mese freddo e nebbioso per eccellenza. E forse anche per questo, per provare a guardare oltre la nebbia e per andare oltre le apparenze, con i suoi scritti prova a provocare, provocare per ... illuminare. Giornalista Free Lance, Sommelier, Food and Wine Lover, lettore accanito, poeta e Pierre appassionato, Stefano Mauri vive, lavora, scrive, degusta, beve e mangia un po' dappertutto. E ovunque si prefigge lo scopo di accendere se non una luce, beh almeno un lumino, che niente è come sembra, niente. Oltre a collaborazioni col mondo (il virtuale resta una buona strada, ma non è La Strada) web, Stefano Mauri, juventino postromantico e calciofilo disincantato, collabora con televisioni, radio e giornali più o meno locali. Il suo motto? Guardiamo oltre, che dietro le apparenze si cela il vero mondo.
Commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

Pulsante per tornare all'inizio
Chiudi

Adblock rilevato

Per favore, disattiva il blocco della pubblicità su questo sito, grazie