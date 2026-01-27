Una meravigliosa Belen Rodriguez, incanta e non stanca di latex vestita

Come hanno scritto, bene, anche quelli di Leggo, per meriti naturali, acquisti (la bellezza non è una colpa), una meravigliosa Belen Rodriguez è tornata a far parlare di sé e, come spesso accade, le è bastato un post sensualmagico e sensualintrigante, per scatenare i commenti di ammiratori sui social.

Che ha fatto di speciale Belen Rodriguez? Ecco, nei giorni scorsi, la showgirl argentina ha condiviso su Instagram una serie di fotografie (da un set fotografico che l’ha vista protagonista) che hanno lasciato il segno: protagonista assoluto, un outfit in latex aderentissimo che ha immediatamente catturato l’attenzione dei suoi milioni di follower.

Ah… come è bella e sensuale, anche di latex vestita, la Belen… A proposito: la showgirl argentina sarà tra gli ospiti al Festival di Sanremo?

Stefano Mauri