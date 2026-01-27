La bellissima Wanda Nara, sua ex moglie e procuratrice a Mauro Icardi: “Concentrati, altrimenti sbagli i rigori”

Già è scoppiata l’ennesima polemica tra i grandi ex Wanda Nara (sempre più bella) e Mauro Icardi (in serie A farebbe la differenza). E pensare che negli scorsi giorni, la showgirl aveva rilasciato alcune dichiarazioni a “MasterChef Celebrity”, raccontando che il rapporto con l’ex coniuge era migliorato dopo anni di tensione.

Le sue parole, però, non hanno trovato la conferma del calciatore. Anzi, l’argentino ha attaccato l’ex moglie – procuratrice, con una serie di Stories su Instagram. E il bomber ha smentito le parole di Wanda, accusandola di essere una bugiarda patologica e una manipolatrice. E la bellissima Wanda, a Mauro ha riservato pure una critica calcistica: “Concentrati su questi mesi, perché ogni telefonata arrivava in momenti di concentrazione, come il giorno in cui hai sbagliato entrambi i rigori“. Insomma, Wanda Nara e Mauro Icardi sono tornati a bisticciare pubblicamente, questo quando in Italia, un attaccante come l’ex Inter e Sampdoria, (con la testa sgombra da pensieri e la voglia di mordere il campo però), beh … servirebbe come acqua al deserto.

Stefano Mauri