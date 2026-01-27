Bar SportNotizie flashSocial Starsocietà

La bellissima Wanda Nara, sua ex moglie e procuratrice a Mauro Icardi: “Concentrati, altrimenti sbagli i rigori”

Comunque in Italia, l'attaccante argentino, anche distratto, farebbe comodo a tante squadre

Foto di Stefano Mauri Stefano Mauri27 Gennaio 2026
67
Wanda Nara

Già è scoppiata l’ennesima polemica tra i grandi ex Wanda Nara (sempre più bella) e Mauro Icardi (in serie A farebbe la differenza). E pensare che negli scorsi giorni, la showgirl aveva rilasciato alcune dichiarazioni a MasterChef Celebrity”, raccontando che il rapporto con l’ex coniuge era migliorato dopo anni di tensione.

wanda nara

Le sue parole, però, non hanno trovato la conferma del calciatore. Anzi, l’argentino ha attaccato l’ex moglie – procuratrice, con una serie di Stories su Instagram. E il bomber ha smentito le parole di Wanda, accusandola di essere una bugiarda patologica e una manipolatrice. E la bellissima Wanda, a Mauro ha riservato pure una critica calcistica: “Concentrati su questi mesi, perché ogni telefonata arrivava in momenti di concentrazione, come il giorno in cui hai sbagliato entrambi i rigori“. Insomma, Wanda Nara e Mauro Icardi sono tornati a bisticciare pubblicamente, questo quando in Italia, un attaccante come l’ex Inter e Sampdoria, (con la testa sgombra da pensieri e la voglia di mordere il campo però), beh … servirebbe come acqua al deserto.

Stefano Mauri

Quando i lettori comprano attraverso i link Amazon ed altri link di affiliazione presenti sul sito - nei post in cui è presente un prodotto in vendita - Fronte del Blog potrebbe ricevere una commissione, senza però che il prezzo finale per chi acquista subisca alcuna variazione.
Tag
Mauro Icardi Wanda Nara
Foto di Stefano Mauri Stefano Mauri27 Gennaio 2026
67
Foto di Stefano Mauri

Stefano Mauri

Stefano Mauri nato a Crema nel gennaio 1975, mese freddo e nebbioso per eccellenza. E forse anche per questo, per provare a guardare oltre la nebbia e per andare oltre le apparenze, con i suoi scritti prova a provocare, provocare per ... illuminare. Giornalista Free Lance, Sommelier, Food and Wine Lover, lettore accanito, poeta e Pierre appassionato, Stefano Mauri vive, lavora, scrive, degusta, beve e mangia un po' dappertutto. E ovunque si prefigge lo scopo di accendere se non una luce, beh almeno un lumino, che niente è come sembra, niente. Oltre a collaborazioni col mondo (il virtuale resta una buona strada, ma non è La Strada) web, Stefano Mauri, juventino postromantico e calciofilo disincantato, collabora con televisioni, radio e giornali più o meno locali. Il suo motto? Guardiamo oltre, che dietro le apparenze si cela il vero mondo.
Commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

Pulsante per tornare all'inizio
Chiudi

Adblock rilevato

Per favore, disattiva il blocco della pubblicità su questo sito, grazie