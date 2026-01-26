MusicaNotizie flashSocial StarsocietàSpettacolo

Chiara Ferragni a Parigi per la Settimana della Moda dedicata all’Haute Couture

Anche la sorella e collega Valentina è nella capitale francese per lavoro

Foto di Stefano Mauri Stefano Mauri26 Gennaio 2026
67
blank

“Off to Paris for Couture”:

con queste parole, nelle scorse ore, Chiara Ferragni ha salutato Milano per dirigersi in quel di Parigi, dove attualmente si sta tenendo la Settimana della Moda dedicata all’Haute Couture.

Fino al 29 gennaio, nella capitale francese sarà tempo di sfilate, con l’apertura questa volta affidata a Schiaparelli, sotto la direzione artistica di Daniel Roseberry, e l’imprenditrice di Cremona si è goduta l’evento.

blank

Ah … pure la sorella di Chiara Valentina, è nel capoluogo francese per lavoro.

 

Stefano Mauri

Quando i lettori comprano attraverso i link Amazon ed altri link di affiliazione presenti sul sito - nei post in cui è presente un prodotto in vendita - Fronte del Blog potrebbe ricevere una commissione, senza però che il prezzo finale per chi acquista subisca alcuna variazione.
Tag
Chiara Ferragni Valentina Ferragni
Foto di Stefano Mauri Stefano Mauri26 Gennaio 2026
67
Foto di Stefano Mauri

Stefano Mauri

Stefano Mauri nato a Crema nel gennaio 1975, mese freddo e nebbioso per eccellenza. E forse anche per questo, per provare a guardare oltre la nebbia e per andare oltre le apparenze, con i suoi scritti prova a provocare, provocare per ... illuminare. Giornalista Free Lance, Sommelier, Food and Wine Lover, lettore accanito, poeta e Pierre appassionato, Stefano Mauri vive, lavora, scrive, degusta, beve e mangia un po' dappertutto. E ovunque si prefigge lo scopo di accendere se non una luce, beh almeno un lumino, che niente è come sembra, niente. Oltre a collaborazioni col mondo (il virtuale resta una buona strada, ma non è La Strada) web, Stefano Mauri, juventino postromantico e calciofilo disincantato, collabora con televisioni, radio e giornali più o meno locali. Il suo motto? Guardiamo oltre, che dietro le apparenze si cela il vero mondo.
Commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

Pulsante per tornare all'inizio
Chiudi

Adblock rilevato

Per favore, disattiva il blocco della pubblicità su questo sito, grazie