Chiara Ferragni a Parigi per la Settimana della Moda dedicata all’Haute Couture

“Off to Paris for Couture”:
con queste parole, nelle scorse ore, Chiara Ferragni ha salutato Milano per dirigersi in quel di Parigi, dove attualmente si sta tenendo la Settimana della Moda dedicata all’Haute Couture.
Fino al 29 gennaio, nella capitale francese sarà tempo di sfilate, con l’apertura questa volta affidata a Schiaparelli, sotto la direzione artistica di Daniel Roseberry, e l’imprenditrice di Cremona si è goduta l’evento.
Ah … pure la sorella di Chiara Valentina, è nel capoluogo francese per lavoro.
Stefano Mauri
