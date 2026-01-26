Notizie flashSocial StarsocietàSpettacolo

Chiara Ferragni, più persona e meno personaggio e l’idea, da approfondire, di scrivere un libro

L'imprenditrice di Cremona è tornata alla grande e con una marcia in più

Foto di Stefano Mauri Stefano Mauri26 Gennaio 2026
“È un grande onore per me tornare a lavorare per Guess dopo quasi 13 anni dalla nostra prima collaborazione. Questo progetto è stato molto più di una campagna: è arrivato in un momento in cui avevo voglia di ripartire, di raccontarmi per quella che sono oggi, una persona più consapevole e serena, e lavorare con un brand iconico come Guess, che ha fatto la storia della moda, mi ha fatto sentire accolta e libera di esprimere tutte le mie sfaccettature”.

Così, nei giorni scorsi, Chiara Ferragni aveva commentato, via social il suo ritorno, alle campagne pubblicitarie, nelle vesti di testimonial, per il brand Guess.

Intervistata da Milano Finanza, l’imprenditrice di Cremona è ritornata sulla stretta attualità: “Ho imparato a dare più valore a me stessa come persona, meno come personaggio, penso che questi due anni mi abbiano fatto crescere come dieci anni ‘normali’, quindi mi sento molto più matura e magari anche un po’ più disillusa rispetto al passato, sotto tanti punti di vista.

Ho sempre trovato tanto supporto dalle persone, mi sento più libera, questa è la base di qualsiasi progetto futuro. Mi sarei dovuta circondare di persone con più esperienza. Adesso pian piano si torna, in modo diverso, e la comunicazione sarà comunque diversa. Voglio fare tutte le cose che siano molto più coerenti con me. Scrivere un libro? Vediamo, non lo so, ma mi ha dato un’idea”. Bentornata Chiara Ferragni, da Cremona.

Stefano Mauri

