Per fortuna che Emma Marrone, special guest straordinaria e romantica a “C’è posta per te”, c’è…

L’artista salentina è bellezza che accende e sa sdrammatizzare

Foto di Stefano Mauri Stefano Mauri18 Gennaio 2026
“Sei talmente cretino che non posso che volerti bene”Così, a corredo di una vecchia foto che li vede insieme, Emma Marrone, a modo suo, ha postato via social. E… gridiamolo:  per fortuna che Emma c’è: brava, bella, ispirata, avanti, leggera… ma con la testa sulla spalla e ironica, la cantautrice dalla voce che graffia, non sbaglia un tempo, e sa sempre cosa dire e fare. Emma, ospite a  C’è posta per te ha animato la prima storia della puntata, un inno all’amore, come hanno scritto su Leggo, che resiste al tempo e alle prove della vita.
A scrivere a Maria De Filippi sono nonno Salvatore e la nipotina Ilenia, decisi a regalare alla nonna Lucia un momento indimenticabile:  Emma Marrone, la sua cantante preferita. Salvatore e Lucia si sono incontrati a vent’anni, 55 anni insieme: “Ti amo come il primo giorno, solo con più gratitudine. Sei la mia pace, sei la mia allegria”.

E Emma, così ha commentato l’evento televisivo che l’ha vista protagonista: “Non avete bisogno di un miraoclo voi. Il miracolo più grande sarebbe che tutti lgi uomini del mondo trattassero le proprie donne come Salvatore ha trattato te. Prega sempre e manda gli uomini buoni alle donne buone… pensa anche a me, manda anche a me un salvatore!”. Protagonista di un’altra storia della De Filippi c’era pure Stefano De Martino, ex fidanzato di Emma.

Stefano Mauri

C’e’ posta per te emma marrone maria de filippi stefano de martino
Foto di Stefano Mauri Stefano Mauri18 Gennaio 2026
Foto di Stefano Mauri

Stefano Mauri

Stefano Mauri nato a Crema nel gennaio 1975, mese freddo e nebbioso per eccellenza. E forse anche per questo, per provare a guardare oltre la nebbia e per andare oltre le apparenze, con i suoi scritti prova a provocare, provocare per ... illuminare. Giornalista Free Lance, Sommelier, Food and Wine Lover, lettore accanito, poeta e Pierre appassionato, Stefano Mauri vive, lavora, scrive, degusta, beve e mangia un po' dappertutto. E ovunque si prefigge lo scopo di accendere se non una luce, beh almeno un lumino, che niente è come sembra, niente. Oltre a collaborazioni col mondo (il virtuale resta una buona strada, ma non è La Strada) web, Stefano Mauri, juventino postromantico e calciofilo disincantato, collabora con televisioni, radio e giornali più o meno locali. Il suo motto? Guardiamo oltre, che dietro le apparenze si cela il vero mondo.
