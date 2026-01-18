Per fortuna che Emma Marrone, special guest straordinaria e romantica a “C’è posta per te”, c’è…

“Sei talmente cretino che non posso che volerti bene”… Così, a corredo di una vecchia foto che li vede insieme, Emma Marrone, a modo suo, ha postato via social. E… gridiamolo: per fortuna che Emma c’è: brava, bella, ispirata, avanti, leggera… ma con la testa sulla spalla e ironica, la cantautrice dalla voce che graffia, non sbaglia un tempo, e sa sempre cosa dire e fare. Emma, ospite a C’è posta per te ha animato la prima storia della puntata, un inno all’amore, come hanno scritto su Leggo, che resiste al tempo e alle prove della vita.



A scrivere a Maria De Filippi sono nonno Salvatore e la nipotina Ilenia, decisi a regalare alla nonna Lucia un momento indimenticabile: Emma Marrone, la sua cantante preferita. Salvatore e Lucia si sono incontrati a vent’anni, 55 anni insieme: “Ti amo come il primo giorno, solo con più gratitudine. Sei la mia pace, sei la mia allegria”.

E Emma, così ha commentato l’evento televisivo che l’ha vista protagonista: “Non avete bisogno di un miraoclo voi. Il miracolo più grande sarebbe che tutti lgi uomini del mondo trattassero le proprie donne come Salvatore ha trattato te. Prega sempre e manda gli uomini buoni alle donne buone… pensa anche a me, manda anche a me un salvatore!”. Protagonista di un’altra storia della De Filippi c’era pure Stefano De Martino, ex fidanzato di Emma.

