La Juve gioca, o almeno ci prova. Il Cagliari vince e si merita i 3 punti

La squadra bianconera ha perso male in Sardegna

Niente da fare per la Juve, battuta 1-0 dal Cagliari, in quella che è la prima sconfitta bianconera nel 2026, come ha scritto la versione On Line di Tuttosport. La squadra di Spalletti non è riuscita a trovare la via del gol, fermata dalla difesa rossoblù e da un ottimo Caprile. I rossoblù, al contrario, sono riusciti a segnare con uno dei pochissimi tiri in porta fatti, sugli sviluppi di uno schema su punizione (Chiellini l’aveva detto che sarebbe potuta essere una trappola).
Una rete bellissima quella di Mazzitelli, che ha deciso un match dominato dai bianconeri, che però non sono riusciti a finalizzare. Al termine del match l’allenatore della Juve Luciano Spalletti è quindi intervenuto ai microfoni di Sky Sport: Il Cagliari l’ha meritata, ha lottato su ogni pallone e si è chiuso bene, ripartendo bene. Non siamo riusciti a essere più cattivi. Ci sono partite che vanno così, si va a pensare alla successiva”.

