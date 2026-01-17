MusicaNotizie flashSocial StarsocietàSpettacolo

Brava Elodie: alla faccia dei sussurri hai passato una bella vacanza in luoghi magici

In Indonesia con la cantate c’eta pure la bravissima ballerina Franceska Nuredini

Foto di Stefano Mauri Stefano Mauri17 Gennaio 2026
75
blank

Pure la versione On Line della Gazzetta dello Sport ha scritto della vacanza thailandese di Elodie, in compagnia di amiche, tra le quali, la brava Franceska Nuredini: “soggiorno” spettacolare documentato a suon di foto e video su Instagram. blank


Ah… la Nuredini è nata nel 2001, è una bravissima ballerina italoalbanese, professionista da sette anni. Nonostante sia giovanissima ha già un curriculum di tutto rispetto, con esperienze importanti tra musica, moda e televisione. Ha lavorato per grandi produzioni legate al mondo fashion, ma è stata anche protagonista del cast de “Il cantante mascherato”, programma di Rai 1, e dello show ENJOY. Ergo: brava Elodie: alla faccia dei sussurri (il gossip sussurra che non è più fidanzata con Iannone) hai passato giorni in posti magici.

Stefano Mauri

Quando i lettori comprano attraverso i link Amazon ed altri link di affiliazione presenti sul sito - nei post in cui è presente un prodotto in vendita - Fronte del Blog potrebbe ricevere una commissione, senza però che il prezzo finale per chi acquista subisca alcuna variazione.
Tag
Elodie Franceska Nuredini
Foto di Stefano Mauri Stefano Mauri17 Gennaio 2026
75
Foto di Stefano Mauri

Stefano Mauri

Stefano Mauri nato a Crema nel gennaio 1975, mese freddo e nebbioso per eccellenza. E forse anche per questo, per provare a guardare oltre la nebbia e per andare oltre le apparenze, con i suoi scritti prova a provocare, provocare per ... illuminare. Giornalista Free Lance, Sommelier, Food and Wine Lover, lettore accanito, poeta e Pierre appassionato, Stefano Mauri vive, lavora, scrive, degusta, beve e mangia un po' dappertutto. E ovunque si prefigge lo scopo di accendere se non una luce, beh almeno un lumino, che niente è come sembra, niente. Oltre a collaborazioni col mondo (il virtuale resta una buona strada, ma non è La Strada) web, Stefano Mauri, juventino postromantico e calciofilo disincantato, collabora con televisioni, radio e giornali più o meno locali. Il suo motto? Guardiamo oltre, che dietro le apparenze si cela il vero mondo.
Commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

Pulsante per tornare all'inizio
Chiudi

Adblock rilevato

Per favore, disattiva il blocco della pubblicità su questo sito, grazie