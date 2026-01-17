Brava Elodie: alla faccia dei sussurri hai passato una bella vacanza in luoghi magici

Pure la versione On Line della Gazzetta dello Sport ha scritto della vacanza thailandese di Elodie, in compagnia di amiche, tra le quali, la brava Franceska Nuredini: “soggiorno” spettacolare documentato a suon di foto e video su Instagram.



Ah… la Nuredini è nata nel 2001, è una bravissima ballerina italoalbanese, professionista da sette anni. Nonostante sia giovanissima ha già un curriculum di tutto rispetto, con esperienze importanti tra musica, moda e televisione. Ha lavorato per grandi produzioni legate al mondo fashion, ma è stata anche protagonista del cast de “Il cantante mascherato”, programma di Rai 1, e dello show ENJOY. Ergo: brava Elodie: alla faccia dei sussurri (il gossip sussurra che non è più fidanzata con Iannone) hai passato giorni in posti magici.

Stefano Mauri