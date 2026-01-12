MusicaNotizie flashSenza categoriaSocial StarsocietàSpettacolo

Sarah Toscano e il suo 2026 ancora in tour

“Amarcord” tra le canzoni più belle del 2025

Già, della vita privata di Sarah Toscano finora non è mai trapelato nulla. In un’intervista a Verissimo dello scorso anno la cantante diceva di non aver ancora vissuto una storia d’amore importante: “Forse perché sono molto selettiva o forse perché ho paura proprio perché non l’ho mai vissuto. Aspetto la persona giusta”. Oppure, la bravissima cantautrice lombarda, semplicemente non si è mai innamorata poiché ha appena compiuto 20 anni ed è giovanissima, no?

Reduce dal suo primo, trionfale tour lo scorso autunno, Sarah Toscano ripartirà il suo giro dell’Italia in musica, il prossimo mese di maggio. E la sua canzone Amarcord, quella per intenderci con la quale ha partecipato al Festival di Sanremo 2025, beh è uno dei brani più belli ascoltati nell’annata conclusa da poco.

