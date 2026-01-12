Andrea Iannone segue, via social, Belen Rodriguez, è in crisi con Elodie e, l’hanno visto, con Rocio Munoz Morales

è tornato a seguire, via social, la sua storica ex fidanzata Belen Rodriguez? Ecco, agli esperti di gossip, non è passata inosservata la mossa social, messa in atto da Iannone, che da alcuni giorni sarebbe tornato a seguire appunto Belen su Instagram. Ah … Elodie e il pilota hanno trascorso Capodanno l’uno lontano dall’altra: lei impegnata sul palco del concertone di Napoli, lui a Madrid con amici. Crisi tra i due? Giudicate voi.
Intanto, il settimanale “Chi” in edicola questa settimana, lancia un clamoroso scoop: tutte le immagini della fuga romantica di Andrea Iannone, con, udite, udite … l’attrice, ex compagna di Raoul Bova, Rocío Muñoz Morales. I due hanno infatti passato momenti insieme all’esclusivo relais di lusso 5 stelle L’Albereta, in Franciacorta. Quindi, ricapitoliamo: Iannone segue, via social, Belen Rodriguez, è in crisi con Elodie e, l’hanno visto, con Rocio Munoz Morales. Beato lui, no?
Stefano Mauri