Annalisa è la Regina delle canzoni Pop. E tutti cantiamo, balliamo e sogniamo con l’Esibizionista

Quindi, “Piazza San Marco (feat. Marco Mengoni)” è stata eletta “La più bella del 2025” dagli ascoltatori di Radio Bruno. Questo l’omaggio speciale che i fan hanno deciso di riservare ad Annalisa, dopo l’ennesimo anno da record per l’ex concorrente del talent Amici.

Il brano della cantante ha conquistato il primo posto nella speciale classifica dell’emittente, davanti a “La cura per me” di Giorgia e “Amor” di Achille Lauro, confermando così l’assoluta centralità della cantautrice ligure nella nuova scena pop italiana. Annalisa tra le altre cose, come ben sanno quanti hanno assistito ai suoi concerti: spettacoli spettacolari, ama ballare, disciplina che, tra l’altro, le permette non solo di bruciare calorie, ma anche di tonificare i muscoli e migliorare la postura.

Ah… il 2026 di Annalisa Scarrone, come hanno scritto sulla versione On Line di Libero, beh è già partito all’insegna delle soddisfazioni. La cantautrice è infatti al numero uno negli ascolti radiofonici di inizio anno, secondo la classifica stilata da EarOne Airplay Radio (che va dal 26 dicembre 2025 al 1° gennaio 2026).

Stavolta si è aggiudicata il primato con “Esibizionista”, altro successo clamoroso del 2025 che prende un sacco. Chapeau ad Annalisa e ai suoi autori, amici, confidenti e consulenti di sempre Davide Simonetta da Bagnolo Cremasco e Paolo Antonacci.

Stefano Mauri