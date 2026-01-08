MusicaNotizie flashSocial StarsocietàSpettacolo

Emma Marrone è l’icona moderna, della musica pop, in questi tempi moderni. Stupenda la sua risposta, a Victoria Cabello

Tutti cantiamo "L'amore non mi basta", canzone presente pure nella fiction nuova di Sabrina Ferilli

Foto di Stefano Mauri Stefano Mauri8 Gennaio 2026
Mercoledì scorso 7 gennaio, in prima serata su Canale 5, ha fatto quindi il suo debutto “A Testa Alta – Il coraggio di una donna, la nuova serie con protagonista Sabrina Ferilli.

Ebbene, nella colonna sonora della serie Mediaset, c’è pure la canzone del momento di Emma Marrone: “L’amore non mi basta”. Tornata in auge recentemente, grazie anche al social Tik Tok, il brano è energia pure e, nei concerti di  Emma Marrone non manca mai. Bella, vera, brava, diretta, ironica, intelligente e sempre sul pezzo, Emma è pure la protagonista di una puntata del podcast di Victoria Cabello, con questa che ha voluto metterla, simpaticamente in difficoltà, citando Stefano De Martino, al quale la cantante è stata legata durante l’esperienza ad Amici di Maria De Filippi dal 2010 fino al 2012.

Già: “Quanto sei brava a letto da 1 a Stefano De Martino che è 10?”, ha chiesto la conduttrice, spiazzando letteralmente la sua ospite. Ma Emma non si è trattenuta: “Ma io che caz*o ne so, mi scusi”. Il video dello spezzone del botta e risposta tra Emma e Victoria è finito subito sui social network e è diventato virale in brevissimo tempo, scatenando le reazioni divertite dei fan dell’artista, icona del pop contemporaneo in questi tempi di social. Intanto, tutti cantiamo “L’amore non mi basta” e “Brutta Storia”.

Stefano Mauri

emma marrone L’Amore non mi basta Sabrina Ferilli Victoria Cabello
Stefano Mauri nato a Crema nel gennaio 1975, mese freddo e nebbioso per eccellenza. E forse anche per questo, per provare a guardare oltre la nebbia e per andare oltre le apparenze, con i suoi scritti prova a provocare, provocare per ... illuminare. Giornalista Free Lance, Sommelier, Food and Wine Lover, lettore accanito, poeta e Pierre appassionato, Stefano Mauri vive, lavora, scrive, degusta, beve e mangia un po' dappertutto. E ovunque si prefigge lo scopo di accendere se non una luce, beh almeno un lumino, che niente è come sembra, niente. Oltre a collaborazioni col mondo (il virtuale resta una buona strada, ma non è La Strada) web, Stefano Mauri, juventino postromantico e calciofilo disincantato, collabora con televisioni, radio e giornali più o meno locali. Il suo motto? Guardiamo oltre, che dietro le apparenze si cela il vero mondo.
