Emma Marrone è l’icona moderna, della musica pop, in questi tempi moderni. Stupenda la sua risposta, a Victoria Cabello

Mercoledì scorso 7 gennaio, in prima serata su Canale 5, ha fatto quindi il suo debutto “A Testa Alta – Il coraggio di una donna, la nuova serie con protagonista Sabrina Ferilli.

Ebbene, nella colonna sonora della serie Mediaset, c’è pure la canzone del momento di Emma Marrone: “L’amore non mi basta”. Tornata in auge recentemente, grazie anche al social Tik Tok, il brano è energia pure e, nei concerti di Emma Marrone non manca mai. Bella, vera, brava, diretta, ironica, intelligente e sempre sul pezzo, Emma è pure la protagonista di una puntata del podcast di Victoria Cabello, con questa che ha voluto metterla, simpaticamente in difficoltà, citando Stefano De Martino, al quale la cantante è stata legata durante l’esperienza ad Amici di Maria De Filippi dal 2010 fino al 2012.

Già: “Quanto sei brava a letto da 1 a Stefano De Martino che è 10?”, ha chiesto la conduttrice, spiazzando letteralmente la sua ospite. Ma Emma non si è trattenuta: “Ma io che caz*o ne so, mi scusi”. Il video dello spezzone del botta e risposta tra Emma e Victoria è finito subito sui social network e è diventato virale in brevissimo tempo, scatenando le reazioni divertite dei fan dell’artista, icona del pop contemporaneo in questi tempi di social. Intanto, tutti cantiamo “L’amore non mi basta” e “Brutta Storia”.

Stefano Mauri