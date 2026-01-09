Annalisa impazza cantando “Esibizionista”. E via social, “spacca” con un tatuaggio che si fa notare

Ma davvero, come hanno scritto sulla redazione On Line di Libero, la cantante Annalisa ha sconvolto i suoi fan, postando, giovedì scorso delle foto in intimo in cui mostra un nuovo tatuaggio (non fisso) sul petto? Pare di sì! L’immagine in questione raffigura una Madonna con il Sacro Cuore, e le dimensioni sono notevoli.

Tra le reazioni social è saltata all’occhio quasi subito quella della pagina “trash italiano”, che chiede ironicamente ad Annalisa: “Sei mai stata crocifissa per ingenuità?!”. Il commento è una citazione diretta di “Esibizionista”, singolo, ascoltatissimo, estratto dall’album “Ma io sono fuoco”, in cui Annalisa canta proprio quel verso per raccontare la sensazione di sentirsi traditi o delusi per la troppa fiducia risposta in qualcuno.

Lei ha accompagnato la foto, (per la cronaca: lei è molto bella, con lo sguardo, acqua e sapone, sensualsognante) con la seguente didascalia: “Un po’ maschio, un po’ esibizionista”.

Stefano Mauri