Chiara Ferragni e’ talmente bella che può ballare pure da sola

In questi ultimi giorni, la città colombiana di Medellín è salita agli onori delle cronache grazie a una presenza molto speciale, quella di Chiara Ferragni, imprenditrice digitale cremonese.
L’influenzerà è volata nella nella metropoli colombiana per Capodanno insieme ad amici e alla sorella Valentina, ed è apparsa bella, bellissima, serene e felice… che balla da sola. Si’… Chiara Ferragni merita di ripartire.
Stefano Mauri
Quando i lettori comprano attraverso i link Amazon ed altri link di affiliazione presenti sul sito - nei post in cui è presente un prodotto in vendita - Fronte del Blog potrebbe ricevere una commissione, senza però che il prezzo finale per chi acquista subisca alcuna variazione.