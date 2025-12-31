Fedez è la Cometa che accenderà lo show di Capodanno a Oristano

Smontata la grande stella cometa che ha illuminato per un mese piazza Roma, al suo posto è arrivato il palco che vedrà protagonista il cantante Fedez per il suo concerto di Capodanno.
La luminaria era stata posizionata nel centro di Oristano a fine novembre. Come da programmi, l’installazione ha ora lasciato spazio agli allestimenti per il concertone che saluterà l’anno nuovo. Oltre 4000 persone assisteranno allo show.
Fedez e Marco Masini parteciperanno insieme al Festival di Sanremo 2026 col brano intitolato “Male necessario” e, sono tra i favoriti per la vittoria.
Stefano Mauri
