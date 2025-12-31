Belen Rodriguez alla Maldive per aspettare il suo 2026 ricco di novità

Belen Rodriguez ha trascorso il Natale insieme a tutta la sua famiglia e ai suoi due figli, Luna Marì e Santiago. Il 25 dicembre la conduttrice era ospite di sua sorella Cecilia e di Ignazio Moser nella loro abitazione: un Natale speciale, il primo da genitori per i due, dato che la loro piccola Clara Isabel è nata lo scorso 15 ottobre. Per celebrare questa prima festività tutta la famiglia si è riunita attorno al tavolo dei neo-genitori, all’insegna della serenità.



Archiviato il periodo natalizio, i due bambini di Belen Rodriguez accoglieranno il nuovo anno con i rispettivi padri: Luna Marì con Antonino Spinalbese e Santiago con Stefano De Martino, come confermano le storie pubblicate su Instagram. Belen, invece, ha lasciato l’Italia per una meta calda: le Maldive ed è bellissima, sensuale e consapevole la showgirl, nel mare cristallino maldiviano. E che il 2026 le riservi tante sorprese (tipo il Festival di Sanremo?) e cose belle.

Stefano Mauri