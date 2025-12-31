Emma Marrone anticipa il suo 2026 da protagonista: “Convideremo tante cose insieme. Ci vediamo in giro”

“A chi non sta passando un bel periodo mando un messaggio di carica, energia, appoggio e speranza. Per me sarà un anno speciale, lo condividerò con tutti voi, almeno spero. Non vedo l’ora di vivere tante cose belle con voi. Ci vediamo in giro “. Così, via Instagram, attraverso la Chat “Fatti nostri “, Emma ha fatto gli auguri ai fan.

Ah… dopo l’annuncio dei due grandi concerti negli Ippodromi di Roma (2 luglio) e Milano (9 settembre), Emma Marrone ha già svelato le date che quest’estate la vedranno protagonista sui palchi dei principali festival d’Italia con il suo LIVE TOUR 2026. Ai due attesissimi show negli ippodromi, primi due appuntamenti dell’artista salentina in questi luoghi speciali, si aggiungono nuovi concerti in tutta Italia in cui Emma porterà sul palco tutta la sua energia magica, i biglietti per i concerti sono già disponibili su TicketOne.

Dopo l’uscita del suo ultimo singolo “Brutta Storia”, brano accolto con grande entusiasmo da pubblico e critica e che ha raggiunto anche il vertice delle classifiche radiofoniche generali, il 2025 di Emma si è chiuso con risultati straordinari. Nell’ultimo mese, infatti, a distanza di oltre dodici anni dalla sua pubblicazione, il brano “L’amore non mi basta” è tornato a dominare le classifiche streaming italiane, raggiungendo il primo posto della Top50 di Spotify Italia. Emma Marrone fa musica che resta e nel 2026 lascerà il segno, alla grandissima, a modo suo. Scommettiamo?

Stefano Mauri