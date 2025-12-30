Bella e in forma splendida, Chiara Ferragni in Colombia brilla pure nel basket

Un legame che emoziona? Assolutamente si’, coma hanno scritto quelli di Leggo. Chiara Ferragni dalla Colombia, a modo suo ha festeggiato, via social, il 33esimo compleanno della sorella Valentina (imprenditrice e influencer cremonese) lo scorso 29 dicembre 2025 col seguente messaggio dolcissimo: “Buon compleanno alla mia sorellina (che ormai non è più così piccola).



Grazie per essere te stessa, per essere la versione più forte e meravigliosa di te, e per avermi insegnato che si può essere così felici da spaventarsi.



Grazie per essere diventata la sorella saggia per me e per esserti presa cura di me quando ne avevo bisogno, e grazie per quel messaggio che continuo a rileggere quando voglio ricordare cosa significa il vero amore. La famiglia è per sempre e sono così grata e orgogliosa di te”.



Unite, belle e lanciate nella vita e nel lavoro, Chiara e Valentina Ferragni, con l’altra sorella Francesca, la mamma Marina Di Guardo, il padre Marco, i figli e i compagni formano davvero una bella e grande squadra unita. L’ex moglie di Fedez, attualmente poi, insieme a pochi amici sta trascorrendo un breve periodo di relax in Colombia, sta alla grandissima ed è in forma splendida.

Stefano Mauri