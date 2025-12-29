Chiara Ferragni fa sempre notizia, anche quando “odiava” il Natale e si firmava “Diavoletta”

Chiara Ferragni fa sempre notizia, anche ora che è volata in Colombia (per lavoro?) da sola e, pure tanto tempo fa, quando, fisiologicamente e inevitabilmente, sul periodo natalizio, aveva idee tutte sue, tipo quelle che vi riportiamo a seguire:



“Natale e’ una delle feste ke odio di piu’….io nn ho un minimo di spirito natalizio,ogni anno sempre la stessa storia…festeggiare la nascita di gesu’…ke poi ormai tutti sanno ke gesu’ nn e’ nato quel 25 dicembre,ma ke e’ una data di konvenzione…tralasciando tutte le skifezze ke girano attorno al natale cio’ ke ogni anno m rattristisce e’ la famiglia ke si riunisce x cene,pranzi,regali…tutte le persone ke si ripromettono ke saranno persone migliori… la mia famiglia???proprio no…ogni anno ci tokka stare kn mia mamma ed andare da mia nonna a salutare tutti gli zii,ziee ke nn m vedono dal natale precedente ( e viviamo a 40 km di distanza…)e ke m ripromettono ke cerkeranno di stare piu’ vicino a me…nn sopporto la loro ipokrisia,i loro regalini di merda x dimostrarmi un qualke affetto inesistente….

natale,la festa della skifezza…. ma almeno anke qst anno e’ passata,e app dopo qll orribile pranzo sn korsa dal mio rifugio dalla maggior parte dei dolori…il mio tesoro..quei 4 giorni a milano sempre kn te sono stati magici,quanto adoro uscire di primo pomeriggio e tornare a kasa stanki ed infreddoliti alle 2 di notte….e poi passare quella giornatina a kasa mia…io kn tutti i miei skleri dopo ke ho fatto i kolpi di sole ke solo ora m konvinkono pienamente…tutte quelle decisioni improvvise…e poi svegliarci dopo 3 ore di sonno,prendere quei mille treni insieme,konoscere andy,fare mille risate kn lui e phil…arrivare a kasa di quella troia di suanne, andare a ballare ogni sera al bonaparte e poi il favoloso king’s….qnt m e’ piaciuta st.moritz…. sklerare come dei matti x delle regole inesistenti, stare akkanto al mio tesoro andy qnd ne aveva bisogno,distraendolo kn diskorsi tr scemi mentre lo medikavano….tornare a kasa della stronza il primo gennaio alle 8 del mattino e skoprire ke tutte le nostre valigie sn sul pianerottolo,i nostri vestiti sparpagliati dappertutto”…

Così ha riportato, in data 27 dicembre 2025, il sito Dagospia, riportando uno scritto di Chiara Ferragni da Cremona, risalente a tanti anni fa, quando l’imprenditrice digitale si firmava “Diavoletta 87” e scriveva su vari social, come scritto, da Fabiano Minacci nel 2023.

Stefano Mauri