Alessia Marcuzzi, bella, magica e sensualintrigante, con le sue foto Rock incanta e non stanca, via social

“Io scopro tutto, sono tremenda, una vera detective. È difficile che mi sfugga qualcosa. Studio le espressioni, leggo il labiale, ho memoria, metto insieme i pezzi del puzzle. Se penso una cosa di una persona, difficilmente mi sbaglio. Non ho mai beccato un tradimento in amore, spero perché non c’è mai stato. Ma so riconoscere il feeling tra le persone, al Grande Fratello capivo le coppie quando erano ancora all’inizio. Essere fedeli è un lavoro che è bello poter fare insieme. In questo senso si misura la forza di un legame. La vera trasgressione al giorno d’oggi è proprio cercare di rimanere uniti. Sono stata fortunata.

Ho amato tanto, ma ci sono momenti in cui devi cercare di stare bene con te stesso. Io, forse, non lo ero fino in fondo e avevo bisogno di un’altra persona per completarmi. Adesso sto bene, mi sento libera”. Ricordate?



Così, ripresa da vari media, Leggo compreso, lo scorso mese di novembre, parlava la showgirl Alessia Marcuzzi in occasione dell’uscita di The Traitors Italia. Ma di tutto il suo discorso lungo, beh, inevitabilmente sono rimaste le due seguenti frasi: “Non faccio più la buona” e “Non siamo fatti per essere fedeli”. Ah, ancora una volta, nei giorni scorsi, via social, Alessia Marcuzzi ha incantato tutti postando sue fotografie sensualmagiche. Si’ Alessia è magica.

Stefano Mauri