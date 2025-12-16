Le sorelle Valentina, Francesca e Chiara Ferragni, insieme per il compleanno del papà Marco

Dentista, sportivo e papà di Valentina, Francesca e Chiara, Marco Ferragni, odontoiatra cremonese, il 15 dicembre ha festeggiato in casa il suo compleanno. E le sue figlie, alla grande e genuinamente lo hanno festeggiato tutte insieme.

Per Chiara Ferragni questo è anche un periodo importante di ripartenza professionale, dopo un periodo difficile. E l’imprenditrice di Cremona è ripartita alla grande, a modo suo, più bella, consapevole, matura e appassionata che mai, circondata dalle persone che le vogliono bene.

Intanto è sempre in vendita, On Line, la candela di Chiara: “It’s Gonna Be Incredibile”, magica col suo profumo, all’accensione, che si apre con note di caramello dorato, morbide e luminose come un attimo che sorprende. Al centro, un tocco di latte cremoso avvolge l’aria con gentilezza, mentre la vaniglia avvolgente sul fondo ricorda che le cose semplici, a volte, sono le più magiche.

Pensata per chi ama sognare a occhi aperti, è una candela che porta dolcezza e leggerezza, trasformando ogni momento in qualcosa di un po’ più speciale.

Stefano Mauri