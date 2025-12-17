Fedez sereno e innamorato verso il Festival di Sanremo

Procede a gonfie vele la storia d’amore tra Fedez e Giulia Honegger ed è già approdata a Sanremo. Il cantante è stato infatti ospite a Sarà Sanremo insieme a Marco Masini per presentare il titolo del brano con cui salirà sul palco della nuova edizione del Festival della canzone italiana. Ricordate? I due avevano già duettato lo scorso anno durante la serata delle cover, regalando uno dei momenti più commentati e toccanti del Festival sulle note di Bella Stronza. All’Ariston, nel febbraio 2026, la collaborazione tra i due artisti si rinnoverà in gara col brano Male Necessario.
E ad accompagnare Fedez in questa nuova avventura, c’è appunto lei, Giulia Honegger, fidanzata riservata che sembra regalargli molta serenità.
Stefano Mauri
