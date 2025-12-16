“L’amore non mi basta” di Emma Marrone vola in classifica. E’ la canzone del Natale 2025

Allora, come ormai certamente tutti saprete, “L’amore non mi basta” di Emma Marrone è in cima alla classifica a dodici anni dalla sua uscita. La canzone, pubblicata nel 2013 come singolo dell’album “Schiena”, ha infatti trovato nuova linfa grazie a TikTok, abbinata a video calcistici dal sapore nostalgico che hanno come colonna sonora proprio il brano dell’artista salentina. Già, nei giorni scorsi, “L’amore non mi basta” ha realizzato una risalita da record, scalando la Top 50 Italia di Spotify fino a raggiungere, il 15 dicembre il primo posto, superando “081” di Geolier e persino un classico natalizio, “All I want for Christmas is you” di Mariah Carey.

Questa la reazione, in un video di Instagram, di Emma Marrone: “Io non sono preparata, sono emozionata. Grazie a tutti voi, grazie alle cose incredibili che succedono nella musica. Le canzoni tornano e io questo l’ho sempre pensato, che quando fanno parte di un immaginario, di un repertorio tornano e restano per sempre e questo mi riempie il cuore di gioia grazie a chi sta apprezzando oggi una canzone uscita un po’ di anni fa; grazie a chi l’ha sempre cantata con me sotto il palco perché non è mai mancata dal mio repertorio live e mai mancherà. Mi sembra il miracolo di Natale, vi voglio bene”. Emma fa musica che resta: Chapeau!

Stefano Mauri