Angelina Mango in tour nel 2026. Ed è una bella notizia

Andiamo con una bella notizia: la cantautrice Angelina Mango, nel 2026 torna live. Dopo l’uscita a sorpresa, lo scorso 16 ottobre, dell’album ‘Caramé’, l’artista ha infatti annunciato il suo nuovo tour teatrale intitolato ‘Nina canta nei teatri’, in partenza il prossimo 2 marzo da Napoli.
Dieci le tappe previste al momento che porteranno l’artista nelle principali città italiane: Roma, Catania, Palermo, Bari, Torino, Bologna, Fermo, Firenze e Milano. Fan e appassionati di musica pop, non vedono l’ora di tornare ad applaudire, dal vivo, la vincitrice di Sanremo 2024, in netta ripresa, dopo un periodo lontana dalle scene.
Stefano Mauri
