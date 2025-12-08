Prima sconfitta per la Juventus di Luciano Spalletti, che nonostante la rete di Yildiz non è riuscita a battere il Napoli.
Luciano Spalletti, nel corso della conferenza stampa successiva alla sconfitta della sua Juventus in casa del Napoli, ha espresso questo concetto sul fantasista turco Kenan Yildiz: “Una settimana fa mi chiedevate se avrebbe dovuto riposare. Ho inserito Openda, pagato 45-50 milioni: deve dare di più anche lui – ha detto Spalletti -. Ha segnato e può offrirci tanto, ma se la squadra ha bisogno di quelle vampate e intuizioni, anche lui deve aumentare il contributo. Problemi con il gol? Serve sistemare i comportamenti in tutto il campo, non solo nell’ultimo passaggio o davanti alla porta”. Insomma, La Juventus e Kenan Yildiz possono dare di più? Per mister Luciano Spalletti si’.
Stefano Mauri