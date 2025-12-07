La Juventus, timida e non arrembante, perde a Napoli. E la missione quarto posto si complica

“Spalletti è competitivo, ma la Juventus non è competitiva per vincere. Questa è una società che è in rifacimento per cui ha dirigenti nuovi e non ha in questo momento la forza per competere per lo scudetto. Mancano alcuni giocatori a centrocampo, in difesa Bremer è fuori e quindi toglierei dalla lotta scudetto la Juventus. Faticherà ad arrivare quarta“.



Ricordate? Così parlò, pochi giorni fa, Luciano Moggi, ex direttore generale della Juve. E la timida, incompleta e triste squadra bianconera, a Napoli ha perso per. 2 reti a 1. Del fantasista Yildiz il gol della bandiera.

Stefano Mauri