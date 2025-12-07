Annalisa e Rose Villain, spettacolari in “Sbalzi d’amore”

Si intitola sbalzi d’amore, una delle nuove tracce dell’album versione deluxe RADIO VEGA (AFTER DARK) che vede l’unione di due delle voci più amate della musica italiana: Rose Villain e Annalisa. E questa bella, particolare collaborazione non è semplicemente un’unione di voci, ma un vero e proprio scontro narrativo tra due mondi musicali: quello dark di Rose Villain e quello pop di Annalisa. Il risultato ci immerge in un racconto crudo e intenso di un legame turbolento. La canzone non celebra l’amore idilliaco, ma ne mette in luce la tossicità e la natura di dipendenza.

In sbalzi d’amore, l’amore diventa sinonimo di rumore e dolore, descrivendo in modo diretto e brutale come ci si possa sentire dopo che un rapporto ha lasciato segni profondi.E la voce di Rose Villain, mixata a quella di Annalisa, accende i cuori.

Stefano Mauri