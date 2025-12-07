L’amore non mi basta di Emma Marrone, grande pezzo, accende Tik Tok

La canzone di Emma Marrone L’amore non mi basta è un omaggio a Try di Pink, ed è un brano che parla di mancanze oggi viene usato per colmare quelle lasciate dai campioni del passato. La sua energia, la sua tensione emotiva e il suo tono combattuto si sposano perfettamente con highlight che raccontano anni di passione calcistica.
E così, tra note potenti e dribbling da brividi, TikTok ha trasformato di nuovo la nostalgia in un fenomeno virale, tornata in auge grazie a un filmato che parla di calcio e calciatori, con Dybala, Mertens, Giroud, Icardi, Nainggolan, Immobile e Pogba protagonisti. Ebbene, Emma Marrone, in splendida forma, seguendo la scia vitale, su Tik Tok ha postato un video dove interpreta la sua L’amore non mi basta. Chapeau!
Stefano Mauri