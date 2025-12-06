La voce di Emma Marrone in L’ amore non mi basta e le giocate di grandi calciatori accendono Tik Tok

La miscela esplosiva di calcio, nostalgia, Emma e TikTok ha riportato alla ribalta la canzone L’amore non mi basta appunto di Emma Marrone, uscita dodici anni fa, tornata improvvisamente ad animare la piattaforma grazie a video montati ad arte che accostano il brano a giocate iconiche di alcuni dei campioni più amati dagli italiani. Il risultato? Una tempesta di visualizzazioni e un’ondata di ricordi che ha fatto riemergere emozioni sopite come leggiamo sul sito Internet di Radio 105.



Il fenomeno non è nuovo: TikTok ha già dimostrato di saper “resuscitare” brani dimenticati.Nel video in oggetto vediamo Dybala, Mertens, Giroud, Icardi, Nainggolan, Immobile e Pogba indossare le maglie con cui sono entrati nel cuore dei tifosi: Juve, Napoli, Milan, Inter, Roma e Lazio. Il montaggio, spesso accompagnato da un crescendo emotivo del ritornello, crea un effetto amarcord irresistibile. E la vera magia è la voce di Emma Marrone, artista magica.

Stefano Mauri