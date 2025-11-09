John Elkann non vende la Juventus. E col Torino, nel derby, e’ solo 0 a 0

E’ stato chiaro, il patron di Exor, John Elkann lo scorso venerdì 7 novembre durante l’assemblea dei soci della Juventus: “Rimaniamo pienamente impegnati nei confronti del club e siamo orgogliosi di esserne l’azionista di controllo da oltre un secolo”. Come ha sottolineato il quotidiano Tuttosport, nella sua versione On Line quindi, il messaggio di Elkann è chiaro: se oggi c’è chi, per esempio Ardoino con la sua Tether, vuole fare la Juventus di nuovo grande, deve fare i conti con chi l’ha fatta grande già molte volte nel corso di un secolo.
Sul campo intanto, la squadra allenata da mister Luciano Spalletti non è andata oltre lo 0 a 0 nel derby col Torino. E così il trainer bianconero ha commentato il pareggio: “Si può giocare con le due punte e possiamo fare questa prova. Openda è una prima/seconda punta e si può fare. Si può fare anche il 4-3-3. Queste sono tutte cose che dobbiamo analizzare”.
Stefano Mauri
Quando i lettori comprano attraverso i link Amazon ed altri link di affiliazione presenti sul sito - nei post in cui è presente un prodotto in vendita - Fronte del Blog potrebbe ricevere una commissione, senza però che il prezzo finale per chi acquista subisca alcuna variazione.