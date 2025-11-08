Chiara Ferragni in Spagna, a Valencia, per i LOS40 Music Awards Santander 2025

L’Arena Roig di Valencia quindi ha ospitato i LOS40 Music Awards Santander 2025. La capitale del Turia si è quindi rivelata l’epicentro della musica nazionale, venerdì 7 novembre con la celebrazione di questo evento, che ogni anno premia i migliori artisti della scena nazionale e internazionale musicale.
Special guest dell’evento, Chiara Ferragni da Cremona, spesso in Spagna per lavoro. Intanto, la “rivoluzione romantica” dell’imprenditrice prosegue. Di cosa si tratta? Di unacapsule collection dai prezzi pop, felpe, magliette e cappellini con stampate frasi ad effetto dedicate ai cuori infranti. Insomma, Chiara Ferragni: innamorata, impegnata, bella, consapevole e determinata continua la sua risalita. E la Spagna per lei è una svolta professionale fondamentale.
Stefano Mauri
