Angelina Mango è tornata per cantare quello che prova

La cantante Angelina Mango viene da un periodo non certo facile. Ricordate? Nel 2024, all’improvviso, dopo il successo lampo e strepitoso, si è dovuta fermare perché tutti quei riconoscimenti, quegli impegni, quei concerti, quegli eventi e quella sovraesposizione mediatica la stavano travolgendo con conseguenze sulla sua salute e il suo equilibrio. E qualche giorno fa, più o meno a sorpresa, la giovane cantautrice è tornata col suo nuovo disco Caramè.

E via social ha raccontato così il suo rientro: “La cosa che sta accadendo in questo periodo è che quando le persone mi fermano per strada, mi fermo molto a parlare, perché mi stanno dicendo cose pazzesche, tutte. Avevo tanta paura per questo disco, perché pensavo parlo di cose molto grandi, molto importanti, anche molto dolorose. Pensavo: non voglio prendermi la responsabilità. Ma in fondo il lavoro di un cantautore è anche dire quello che prova, senza farsi portavoce di niente. A volte basta semplicemente sentire che non siamo soli. E che c’è gente che vive, soffre o è felice per qualcosa come noi. E questo basta”.

Stefano Mauri