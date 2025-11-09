Notizie flashSocial StarsocietàSpettacolo

Angelina Mango è tornata per cantare quello che prova

Il nuovo album per la giovane artista è una bella svolta

La cantante Angelina Mango viene da un periodo non certo facile. Ricordate? Nel 2024, all’improvviso, dopo il successo lampo e strepitoso, si è dovuta fermare perché tutti quei riconoscimenti, quegli impegni, quei concerti, quegli eventi e quella sovraesposizione mediatica la stavano travolgendo con conseguenze sulla sua salute e il suo equilibrio. E qualche giorno fa, più o meno a sorpresa, la giovane cantautrice è tornata col suo nuovo disco Caramè.

E via social ha raccontato così il suo rientro: “La cosa che sta accadendo in questo periodo è che quando le persone mi fermano per strada, mi fermo molto a parlare, perché mi stanno dicendo cose pazzesche, tutte. Avevo tanta paura per questo disco, perché pensavo parlo di cose molto grandi, molto importanti, anche molto dolorose. Pensavo: non voglio prendermi la responsabilità. Ma in fondo il lavoro di un cantautore è anche dire quello che prova, senza farsi portavoce di niente. A volte basta semplicemente sentire che non siamo soli. E che c’è gente che vive, soffre o è felice per qualcosa come noi. E questo basta”.

Stefano Mauri

Stefano Mauri nato a Crema nel gennaio 1975, mese freddo e nebbioso per eccellenza. E forse anche per questo, per provare a guardare oltre la nebbia e per andare oltre le apparenze, con i suoi scritti prova a provocare, provocare per ... illuminare. Giornalista Free Lance, Sommelier, Food and Wine Lover, lettore accanito, poeta e Pierre appassionato, Stefano Mauri vive, lavora, scrive, degusta, beve e mangia un po' dappertutto. E ovunque si prefigge lo scopo di accendere se non una luce, beh almeno un lumino, che niente è come sembra, niente. Oltre a collaborazioni col mondo (il virtuale resta una buona strada, ma non è La Strada) web, Stefano Mauri, juventino postromantico e calciofilo disincantato, collabora con televisioni, radio e giornali più o meno locali. Il suo motto? Guardiamo oltre, che dietro le apparenze si cela il vero mondo.
