Annalisa e la frustrazione di quelli che la attaccano sempre e comunque, via social

Negli ultimi anni Annalisa è diventata una delle artiste più amate, seguite, e… inevitabilmente, una delle più discusse. Tra successi musicali, cambi di look e nuove sperimentazioni, la cantante ha imparato a conoscere da vicino la cattiveria gratuita che spesso circola online, soprattutto quando si tratta di donne come ben sottolineato dalla redazione On Line di Libero.

Ospite nell’ultima puntata di Say Waaad, Annalisa quindi ha parlato senza filtri di come affronta certi commenti: “Come reagisco quando sento o leggo che mostro le gambe e tutto il resto? Ti dico la verità, qual è il mio approccio. Io penso che quelli che scrivono quella roba là manco sanno che cosa stanno commentando. Mi dicono cose senza senso, io a volte leggo ‘questa è sempre in mutande’ e magari invece sono con la maglia lupetto. Non so se guardano o no, però vedo che c’è tanta frustrazione, questo sì. Una cosa che è sicuramente vera è che la gente molto spesso sui social è tanto cattiva, ma secondo me non è cattiva con la testa,è cattiva a caso. E onestamente ha ancora meno senso, però io non gli do peso, tutte queste cattiverie hanno peso zero per me.”

Stefano Mauri