Sarah Toscano (grande musica la sua) e le sue incredibili donne: Elodie, Emma Marrone, Annalisa e Angelina Mango

“Ci sono donne incredibili in Italia, forse nell’ultimo anno quella che mi ha colpito di più è Elodie, la amo alla follia. Sono molto pentita di non essere riuscita a tornare al suoi tour negli stadi, purtroppo non potevo. Poi anche Annalisa. E sono contenta che Angelina Mango abbia pubblicato l’album, me lo sono ascoltato subito, è bellissimo. Anche Emma: il singolo è bellissimo, non vedo l’ora che pubblichi qualcosa di nuovo. Ci sono un sacco di donne, per la verità, italiane, che sono davvero fighe”.



Così, ripresa da Adnkronos ha parlato la cantante Sarah Toscano. E sulle possibilità di un suo ritorno all’Ariston l’artista ha risposto “Il Festival di Sanremo? Per adesso non ho avuto il tempo di fare niente, quindi non è nei piani per ora. E’ un posto meraviglioso, io non vedo l’ora di poterci tornare, però nel momento giusto, con il pezzo giusto”. Ha la testa sulle spalle la cantautrice, interessante e brillante Sarah Toscano.

Stefano Mauri